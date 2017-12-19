"Кто быстрее?" Forbes опубликовал рейтинг самых успешных бизнесменов за 2017 год

Определяющим фактором стала динамика роста состояния миллиардеров в уходящем году. Другими словами, аналитики издания выясняли, кто из них за указанный период времени богател быстрее остальных.

Владельцем самого быстрорастущего состояния в 2017 году американский Forbes назвал главу и основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Активы 53-летнего бизнесмена из США за год подорожали на $33,8 млрд и к середине декабря оцениваются в рекордные $98,6 млрд.

Вторую строчку рейтинга аналитики по праву присвоили владельцу компании-застройщика Evergrande Group Сюй Цзяиню. 59-летний китайский бизнесмен в этом году прославился тем, что разбогател на $9 млрд всего за несколько дней. Таким образом, прирост его капитала за год составил $27,4 млрд, а общее состояние оценивается $36,5 млрд.

Бронзу в рейтинге экспертов по "скоростному обогащению" взял президент группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно. 68-летний французский бизнесмен, собравший крупнейший в мире конгломерат по производству предметов роскоши, за год разбогател на внушительные $23,6 млрд. Общее состояние Forbes оценивает в $40,3 млрд.

Замыкают пятёрку "отличников" основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг и глава телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн. Состояние первого и самого молодого бизнесмена из топа Forbes за год увеличилось также на $23,6 млрд и составило $72 млрд. Но 46-летний предприниматель из Китая по приросту капитала буквально наступает ему на пятки: общее состояние Хуатэна оценивается в $44,3 млрд, и $21,8 млрд из них он заработал в уходящем году.