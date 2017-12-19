Лавров открыл в Москве мемориальную доску в память об убитом после Карлове

Доска появилась на Петрозаводской улице столицы. На открытии присутствовали вдова российского посла, его мать и сын.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыл в Москве мемориальную доску в память об убитом год назад в Турции после РФ Андрее Карлове.

— Посол Карлов был товарищем, был близким другом, был одним из лучших наших дипломатов, — заявил Лавров на церемонии.

Мемориальная доска была установлена на доме 24, корпус 2, на Петрозаводской улице в Москве. Министр отметил, что именем Карлова были названы улицы в Москве и турецкой столице Анкаре.

— Погиб Андрей, выполняя свой служебный долг, и никогда его не забудем, — заявил министр.

Российский посол Андрей Карлов был застрелен в Анкаре в декабре 2016 года — стрелок напал на Карлова, когда тот выступал на открытии фотовыставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки".