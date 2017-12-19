В Новой Москве горит пансионат для ветеранов войны

Пациентов и персонал пансионата для ветеранов войны эвакуируют в деревне Картмазово в Новой Москве из-за вспыхнувшего в здании пожара.
— Возгорание произошло в подвале двухэтажного здания. Проводится эвакуация постояльцев, — сообщил источник в экстренных службах столицы.
Отмечается, что пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.
На данный момент из пансиона эвакуированы 30 человек, ещё семь спасены с верхнего этажа. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.
Причины пожара и его площадь уточняются.
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