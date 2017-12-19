В Новой Москве горит пансионат для ветеранов войны

Читайте также

В Новой Москве горит пансионат для ветеранов войны

1855

Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Из здания эвакуированы 30 человек, ещё семь постояльцев спасены с верхнего этажа.

Пациентов и персонал пансионата для ветеранов войны эвакуируют в деревне Картмазово в Новой Москве из-за вспыхнувшего в здании пожара.

— Возгорание произошло в подвале двухэтажного здания. Проводится эвакуация постояльцев, — сообщил источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

На данный момент из пансиона эвакуированы 30 человек, ещё семь спасены с верхнего этажа. Данных о пострадавших нет. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Причины пожара и его площадь уточняются.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×