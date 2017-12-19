Сила есть. Житель Якутии получил срок за борцовский приём против пенсионерки

В результате действий злоумышленника женщина получила ушиб головы и перелом ключицы.

Якутский городской суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который весной этого года применил борцовский приём в отношении 60-летней пенсионерки, сообщают местные СМИ. Он признан виновным по статье "Причинение вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений", получив за свои действия два с половиной года лишения свободы условно.

Отмечается, что инцидент произошёл 7 мая, когда местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин и напал на уборщицу. В результате женщина упала на спину, ударилась головой об пол и потеряла сознание. Как выяснилось, она получила травму головы и оскольчатый перелом ключицы.