Сила есть. Житель Якутии получил срок за борцовский приём против пенсионерки

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Сила есть. Житель Якутии получил срок за борцовский приём против пенсионерки

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

В результате действий злоумышленника женщина получила ушиб головы и перелом ключицы.

Якутский городской суд вынес приговор 49-летнему мужчине, который весной этого года применил борцовский приём в отношении 60-летней пенсионерки, сообщают местные СМИ. Он признан виновным по статье "Причинение вреда средней тяжести здоровью из хулиганских побуждений", получив за свои действия два с половиной года лишения свободы условно.

Отмечается, что инцидент произошёл 7 мая, когда местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в магазин и напал на уборщицу. В результате женщина упала на спину, ударилась головой об пол и потеряла сознание. Как выяснилось, она получила травму головы и оскольчатый перелом ключицы.

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