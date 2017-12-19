"Союз МС-07" с новым экипажем успешно пристыковался к МКС

Космический корабль доставил на станцию хоккейную шайбу и уменьшенную копию Кубка Гагарина.

К Международной космической станции в автоматическом режиме пристыковался корабль "Союз МС-07" с новым экипажем.

На борту находились космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, а также астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норисигэ Канаи. Они доставили на станцию хоккейную шайбу и уменьшенную копию Кубка Гагарина.

Отметим, в начале следующего года исследователям предстоит заменить блок спутниковой антенны системы "Луч". Это должно способствовать тому, что на российском сегменте МКС появится своя линия связи с Землёй. А космонавты смогут пользоваться "своим" Интернетом — сейчас пока они его "одалживают" у NASA.