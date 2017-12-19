Ранее сообщалось, что из здания эвакуированы 30 человек, ещё семь спасены с верхнего этажа.

В Новой Москве при пожаре в пансионате для ветеранов пострадало десять человек.

Как стало известно телеграмм-каналу Mash, возгорание произошло в сауне заведения. У всех пострадавших отравление угарным газом и дымом.

Уточняется, что постояльцев пришлось снимать с крыши, куда они залезли, спасаясь от огня и дыма.

Ранее Лайф сообщал, что из пансионата эвакуированы 30 человек, ещё семь спасены с верхнего этажа. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Площадь возгорания уточняется.