Самолёт Ан-2 упал в Нарьян-Маре. По разным данным, на борту самолёта было от 11 до 15 человек. Жертвой стал один человек. Причина ЧП пока не сообщается.

Крушение произошло в тот момент, когда самолёт уходил на взлёт.