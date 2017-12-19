Самолёт Ан-2 упал в Нарьян-Маре

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Самолёт Ан-2 упал в Нарьян-Маре

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Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Самолёт Ан-2 упал в Нарьян-Маре. По разным данным, на борту самолёта было от 11 до 15 человек. Жертвой стал один человек. Причина ЧП пока не сообщается.

Крушение произошло в тот момент, когда самолёт уходил на взлёт.

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