Песков указал на "имперский характер" стратегии по нацбезопасности США

В документе отмечены угрозы со стороны России, Китая, "стран-изгоев" в лице Ирана и КНДР, а также международных террористических организаций.

Москве ещё предстоит изучить новую стратегию нацбезопасности, принятую накануне руководством США, однако беглое прочтение документа демонстрирует его имперский характер. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Документ объёмный, нуждается во внимательном изучении, что и будет сделано в соответствующих ведомствах, чтобы осмыслить его, — подчеркнул представитель Кремля. — Вместе с тем беглое прочтение, особенно тех частей стратегии, которые так или иначе упоминают нашу страну, в целом демонстрирует имперский характер документа, нежелание отказываться от однополярного мира, причём настойчивое нежелание, неприятие многополярного мира.

Вместе с тем, по словам Пескова, в документе есть и скромные позитивные моменты, например готовность сотрудничать с Россией, в том числе и в сфере антитеррористической безопасности.

— Идеальный пример сотрудничества — это обмен информацией по линии спецслужб совсем недавний, который реально помог спасти много жизней, — указал Песков, имея в виду предотвращение теракта в Санкт-Петербурге.

Напомним, 18 декабря США представили новую стратегию национальной безопасности. В документе отмечены угрозы со стороны РФ, Китая, "стран-изгоев" в лице Ирана и КНДР, а также международных террористических организаций.