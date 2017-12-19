В Москве из-за снегопада задержаны десятки авиарейсов

Наибольшее число перебоев зафиксировано в Домодедово — 14. Кроме того, в аэропорту отменён один рейс.

Из-за сильного снегопада в Москве задержано 23 авиарейса в столичных аэропортах, ещё три отменены. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса "Яндекс. Расписание".

По состоянию на 12:20 в аэропорту Внуково из-за непогоды было отменено два рейса, ещё пять задержали. В Шереметьево было задержано четыре авиарейса. Наибольшее число задержанных рейсов зафиксировано в Домодедово — 14. Кроме того, в аэропорту отменён один рейс.

Задержки прилёта и отправления некоторых самолётов, согласно онлайн-табло, составляют от 20 минут до пяти часов.

В настоящее время все наземные службы в воздушных гаванях столицы работают в усиленном режиме.