Песков: Паралимпийцы РФ не заслуживают несправедливого решения по Играм-2018

Российские паралимпийцы не заслуживают несправедливого решения об их участии в зимних Играх 2018 года. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Конечно же, наши паралимпийцы, наши герои не заслуживают несправедливого отношения к себе, — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков отметил, что Кремль тщательно следит за решениями Международного паралимпийского комитета по этому вопросу.

— Следим, ждём, смотрим, — заверил представитель Кремля.

Ранее МОК отстранил от участия в Олимпийских играх 2018 года всю сборную России. Спортсменам оставили возможность выступать под нейтральным флагом.