Российские учёные научились стирать воспоминания

Механизм воздействия эмоций на "молекулу запоминания" поможет людям избавляться от той информации из прошлого, которая мешает жить.

Специалисты Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН выяснили, почему люди запоминают или забывают ту или иную информацию. Соответствующая статья опубликована в журнале Frontiers in Integrative Neuroscience.

Оказалось, что мозг хранит информацию, из которой в дальнейшем складываются воспоминания, всего 48 часов. Именно столько живут белковые молекулы, которые являются носителями приобретённых данных. А для долговременного запоминания важна молекула белка под названием протеинкиназа М-зета. От неё зависит, останется определённая информация в нашей памяти или нет. А управляют этой молекулой человеческие эмоции, выяснили учёные.

Так, специалисты уловили связь между механизмом запоминания и работой центра удовольствия мозга. То есть гормоны воздействуют на "информационные ячейки" в белковых молекулах и таким образом "поощряют" запись информации в память. Проверить закономерность было решено на виноградных улитках — животных с очень просто устроенной нервной системой, — а также на крысах, чей мозг устроен намного сложнее.

В процессе опытов стало понятно, что животные намного лучше запоминают опасные или неприятные стимулы, если во время извлечения из памяти конкретного события система "вознаграждения" в мозге активируется более трёх раз.

Если центр удовольствия мозга "молчит", то вызвать воспоминание значительно сложнее.

Таким образом, по словам учёных, если на время "отключить" гормональную составляющую, то молекула М-зета сотрётся вместе с воспоминаниями.

Это открытие в области регуляции памяти открывает обширные перспективы для дальнейших исследований, в том числе в области психотерапии. Например, это может стать первым шагом к тому, чтобы научиться стирать воспоминания о трагических или неприятных событиях у пациентов, которым они мешают жить.