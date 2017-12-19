Число пострадавших при пожаре в пансионате в Новой Москве увеличилось до 16

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Число пострадавших при пожаре в пансионате в Новой Москве увеличилось до 16

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

У всех зафиксировано отравление угарным газом и дымом. Медики оказывают им помощь.

Число пострадавших при пожаре в пансионате для престарелых в Новой Москве возросло до 16 человек. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

— Пострадали 16 человек. Всем оказывается медицинская помощь. Надеюсь, обойдётся без жертв. По факту будет проведена служебная проверка, — написал градоначальник в "Твиттере".

Ранее стало известно, что возгорание произошло в сауне заведения. У всех пострадавших зафиксировано отравление угарным газом и дымом.

Ранее Лайф сообщал, что из здания эвакуировано 30 человек, ещё семерых постояльцев пришлось снимать с крыши, куда они залезли, спасаясь от огня и дыма.

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