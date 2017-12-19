Сошедший c рельсов на автостраду в США поезд превысил скорость в три раза

Пассажирский поезд сошёл с рельсов на автостраду в американском штате Вашингтон, так как превысил допустимую скорость на участке в три раза. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, поезд, при котором один из вагонов упал с моста, двигался со скоростью 129 километров в час, при этом максимально допустимая скорость на том участке составляла 48 километров в час.

Отметим, что инцидент произошёл на участке между городами Олимпия и Лейквуд. В результате крушения погибло три человека, а около сотни были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.