Япония утвердила размещение двух противоракетных комплексов США

Власти Японии приняли решение разместить на территории страны комплекс противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore для защиты от северокорейских баллистических ракет. О решении японского правительства сообщает ТАСС.

В планах властей разместить комплексы на полигонах ВС страны к 2023 году. Один появится в северной префектуре Акита и в юго-западной Ямагути. Впрочем, отмечается, что сроки могут и сместиться.

В настоящий момент Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Дополнительные системы должны будут укрепить первую линию обороны.