Неизвестные в масках расстреляли жителя Казани в подъезде его дома

Злоумышленники вырвали из рук истекающего кровью мужчины портфель с деньгами и скрылись.

В Казани 58-летнего местного жителя в подъезде собственного дома застрелили двое неизвестных в масках. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Татарстану.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору", — уточнили следователи.

По данным СК, местный житель с супругой приехали к дому на автомобиле, зашли в подъезд, где их уже поджидали двое вооружённых мужчин в масках. Правоохранители предполагают, что у злоумышленников был пистолет Макарова и травматическое оружие. Неизвестные выстрелили в погибшего несколько раз, вырвали из рук истекающего кровью мужчины сумку с деньгами и сбежали.

Получивший огнестрельные ранения спины и бедра местный житель скончался на месте. Состояние супруги пресс-служба не уточняет.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства разбоя.