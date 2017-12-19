В СК рассказали о четырёх погибших при крушении самолёта в Нарьян-Маре

Всего на борту воздушного судна было 13 человек, среди которых 11 пассажиров и двое членов экипажа.

По данным Следственного комитета РФ, в крушении самолёта в Нарьян-Маре погибло четыре человека. По факту падения борта возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть более чем двух лиц".

В ведомстве добавили, что ещё девять человек получили различные травмы. Всего на борту было двое членов экипажа и 11 пассажиров.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства крушения.

Крушение произошло сразу после взлёта из местного аэропорта. По неизвестной причине самолёт рухнул. Лайф публиковал видео с моментом падения Ан-2.