Нарышкин обвинил ряд стран в превращении мира в горячую точку

Читайте также

Нарышкин обвинил ряд стран в превращении мира в горячую точку

2132

Сергей Нарышкин. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обвинил некоторые страны в халатном отношении ко всеобщей безопасности.

Он отметил, что многие поступают недальновидно и "действуют в одностороннем порядке". Страны не учитывают "последствий шагов", заявил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

— В конечном итоге главной жертвой такой безответственной политики оказываются обычные граждане, вне зависимости от того, где они проживают. Фактически мир превращается в одну сплошную горячую точку, — констатировал Нарышкин.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×