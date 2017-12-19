Нарышкин обвинил ряд стран в превращении мира в горячую точку

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обвинил некоторые страны в халатном отношении ко всеобщей безопасности.

Он отметил, что многие поступают недальновидно и "действуют в одностороннем порядке". Страны не учитывают "последствий шагов", заявил он на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

— В конечном итоге главной жертвой такой безответственной политики оказываются обычные граждане, вне зависимости от того, где они проживают. Фактически мир превращается в одну сплошную горячую точку, — констатировал Нарышкин.