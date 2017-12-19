Суд продлил срок ареста обвиняемому в покушении на Фельгенгауэр

Как отметили в суде, Борис Гриц в настоящий момент проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

Пресненский суд Москвы продлил до 23 января срок ареста Борису Грицу, который в октябре этого года напал на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. По словам пресс-секретаря суда Алексея Черникова, заседание проходило в закрытом режиме и без присутствия обвиняемого, так как он сейчас проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Грицу до 23 января 2018 года, — приводит его слова ТАСС.

Напомним, 23 октября на журналистку было совершено нападение в офисе "Эха Москвы" на Новом Арбате. Она была срочно доставлена в больницу, после чего её прооперировали. Нападавший Борис Гриц был арестован на два месяца. Ему было предъявлено обвинение в покушении на убийство. Как ранее писал Лайф, Фельгенгауэр показала своё горло после удара ножом.