Кадыров заявил об обнаружении в Ираке группы детей из России

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Кадыров заявил об обнаружении в Ираке группы детей из России

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Фото © РИА Новости/Саид Царнаев

Целая группа — 13 женщин и 28 детей — была обнаружена в иракских тюрьмах. Среди найденных: жители Дагестана, Москвы и Брянской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об обнаружении новой группы россиян — 13 женщин и 28 детей — в тюрьмах Ирака. Об этом глава региона сообщил в своём "инстаграме", добавив сообщение его представителя в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби.

— Это 13 женщин и 28 малолетних детей. Среди них только одна женщина является уроженкой Чечни. Большинство женщин и детей из Дагестана. Также в списке жители Москвы и Брянской области, — написал Кадыров.

Сабсаби отметил, что работа по установлению личности и факта гражданства Российской Федерации продолжается. В ближайшее время планируется вывоз в Россию 49 детей и 26 женщин, напомнил он.

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