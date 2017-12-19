Кадыров заявил об обнаружении в Ираке группы детей из России

Целая группа — 13 женщин и 28 детей — была обнаружена в иракских тюрьмах. Среди найденных: жители Дагестана, Москвы и Брянской области.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об обнаружении новой группы россиян — 13 женщин и 28 детей — в тюрьмах Ирака. Об этом глава региона сообщил в своём "инстаграме", добавив сообщение его представителя в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияда Сабсаби.

— Это 13 женщин и 28 малолетних детей. Среди них только одна женщина является уроженкой Чечни. Большинство женщин и детей из Дагестана. Также в списке жители Москвы и Брянской области, — написал Кадыров.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 19, 2017 at 1:30 PST

Сабсаби отметил, что работа по установлению личности и факта гражданства Российской Федерации продолжается. В ближайшее время планируется вывоз в Россию 49 детей и 26 женщин, напомнил он.