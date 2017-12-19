"Вас любят миллионы". Путин поздравил Галину Волчек с днём рождения

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"Вас любят миллионы". Путин поздравил Галину Волчек с днём рождения

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Народная артистка СССР Галина Волчек. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Сегодня художественный руководитель московского театра "Современник" празднует 84-летие.

Народная артистка СССР Галина Волчек получила поздравления с днём рождения от президента России Владимира Путина. Сегодня худруку московского театра "Современник" исполнилось 84 года.

— Вас — безгранично талантливого, обаятельного и по-настоящему интеллигентного человека — искренне любят миллионы людей в нашей стране, — говорится в телеграмме, отправленной от имени Владимира Путина актрисе.

Волчек является художественным руководителем театра "Современник" с 1972 года. Также она снималась в таких фильмах, как "Король Лир", "Про Красную Шапочку", "Осенний марафон".

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