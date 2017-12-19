"Вас любят миллионы". Путин поздравил Галину Волчек с днём рождения

Народная артистка СССР Галина Волчек получила поздравления с днём рождения от президента России Владимира Путина. Сегодня худруку московского театра "Современник" исполнилось 84 года.
— Вас — безгранично талантливого, обаятельного и по-настоящему интеллигентного человека — искренне любят миллионы людей в нашей стране, — говорится в телеграмме, отправленной от имени Владимира Путина актрисе.
Волчек является художественным руководителем театра "Современник" с 1972 года. Также она снималась в таких фильмах, как "Король Лир", "Про Красную Шапочку", "Осенний марафон".
- Популярные
- По времени