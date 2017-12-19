Среди пассажиров разбившегося Ан-2 был факелоносец Олимпиады-2014

В распоряжении Лайфа оказался полный список пассажиров самолёта Ан-2, потерпевшего крушение в Нарьян-Маре. Среди них оказался бригадир местного оленеводческого кооператива "Харп", популяризатор спорта и факелоносец сочинской Олимпиады Игорь Ледков. В ноябре 2013 года он принял эстафету огня в аэропорту и провёз факел на нартах, запряжённых оленями. Состояние Ледкова сейчас уточняется.
Ранее Лайф сообщал, что на борту также находился руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов, а также сотрудники окружного МВД.
Список пассажиров:
- А. Черных.
- С. Головин.
- И. Манзадей.
- Н. Канев.
- И. Кирилов.
- А. Сметанин.
- Г. Филлипова.
- А. Щербинин.
- С. Андриянов.
- А. Канев.
- И. Ледков.
Экипаж:
- С. Кузьмин.
- Д. Гончаров.
Напомним, крушение произошло сразу после вылета из местного аэропорта. Лайф публиковал видео с моментом падения Ан-2. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства крушения.
По последним данным, погибли четверо.
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