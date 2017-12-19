Среди пассажиров разбившегося Ан-2 был факелоносец Олимпиады-2014

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Среди пассажиров разбившегося Ан-2 был факелоносец Олимпиады-2014

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Факелоносец Игорь Ледков во время Эстафеты Олимпийского огня на оленьих упряжках в Нарьян-Маре.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В распоряжении Лайфа оказался полный список пассажиров самолёта Ан-2, потерпевшего крушение в Нарьян-Маре. Среди них оказался бригадир местного оленеводческого кооператива "Харп", популяризатор спорта и факелоносец сочинской Олимпиады Игорь Ледков. В ноябре 2013 года он принял эстафету огня в аэропорту и провёз факел на нартах, запряжённых оленями. Состояние Ледкова сейчас уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что на борту также находился руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов, а также сотрудники окружного МВД.

Список пассажиров:

  1. А. Черных.
  2. С. Головин.
  3. И. Манзадей.
  4. Н. Канев.
  5. И. Кирилов.
  6. А. Сметанин.
  7. Г. Филлипова.
  8. А. Щербинин.
  9. С. Андриянов.
  10. А. Канев.
  11. И. Ледков.

Экипаж:

  1. С. Кузьмин.
  2. Д. Гончаров.

Напомним, крушение произошло сразу после вылета из местного аэропорта. Лайф публиковал видео с моментом падения Ан-2. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства крушения.

По последним данным, погибли четверо.

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