Среди пассажиров разбившегося Ан-2 был факелоносец Олимпиады-2014

В распоряжении Лайфа оказался полный список пассажиров самолёта Ан-2, потерпевшего крушение в Нарьян-Маре. Среди них оказался бригадир местного оленеводческого кооператива "Харп", популяризатор спорта и факелоносец сочинской Олимпиады Игорь Ледков. В ноябре 2013 года он принял эстафету огня в аэропорту и провёз факел на нартах, запряжённых оленями. Состояние Ледкова сейчас уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что на борту также находился руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов, а также сотрудники окружного МВД.

Список пассажиров:

А. Черных. С. Головин. И. Манзадей. Н. Канев. И. Кирилов. А. Сметанин. Г. Филлипова. А. Щербинин. С. Андриянов. А. Канев. И. Ледков.

Экипаж:

С. Кузьмин. Д. Гончаров.

Напомним, крушение произошло сразу после вылета из местного аэропорта. Лайф публиковал видео с моментом падения Ан-2. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства крушения.

По последним данным, погибли четверо.