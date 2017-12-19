Топилин предрёк сокращение россиянок детородного возраста почти на 30%

По его словам, хоть рождаемость и не принесёт прироста населения в ближайшее время, демографические меры необходимы.

Число женщин детородного возраста к 2035 году уменьшится более чем на четверть. Неутешительные данные привёл глава Минтруда Максим Топилин на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Россия, устремлённая в будущее".

— У нас количество женщин детородного возраста до 2035 года уменьшится на 28%, — заявил министр.

По словам Топилина, рождаемость не принесёт прироста населения в ближайшее время, однако демографические меры необходимы. Глава Минтруда предложил обратить внимание на миграцию и на сокращение смертности в России.

При этом он добавил, что по уровню рождаемости, по суммарному коэффициенту, РФ находится "в очень неплохой ситуации по отношению к развитым европейским странам". А по уровню смертности — на уровне неевропейских стран.

Министр уверен, что, если не удастся в ближайшей перспективе снизить смертность до полутора миллионов человек в год, никаких результатов с точки зрения естественного прироста не будет.