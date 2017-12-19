19 человек заразились "болезнью легионеров" в джакузи отеля на Майорке

Всего в районе Пальма-Нова от инфекции пострадало 27 человек, при этом 26 из них — иностранные туристы.

На курорте Пальма-Нова на Майорке от "болезни легионеров" скончался пожилой британский турист, сообщает The Sun. Ещё 19 человек заразились опасной инфекцией. Как позже выяснилось, её источником стало джакузи в одном из отелей курорта. В связи с произошедшим отель был закрыт.

Отметим, легионеллёз, или "болезнь легионеров", является серьёзной лёгочной инфекцией, которая особенно опасна для пожилых людей, а также тех, у кого уже есть проблемы со здоровьем.

Как писал Лайф, в ноябре россиян предупредили о вспышке легионеллёза в Европе.