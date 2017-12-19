Жительница Лебедяни боялась обращаться в больницу после побоев мужа

К медикам Анастасию силой увезли её родственники — отец и тётя, которым о случившемся рассказала соседка девушки.

До смерти избитая супругом 30-летняя жительница Лебедяни не хотела обращаться за медицинской помощью. Девушку со сломанными рёбрами и обширной гематомой головного мозга силой отвезли в больницу её отец и тётя, которым позвонила соседка и рассказала о случившемся. Знакомые с ситуацией люди уверены, что Анастасия просто очень боялась мужа, сообщает "Пятый канал".

Гражданский муж, 34-летний Максим Грибанов, всячески проявлял свою власть над супругой: заставил её уволиться с её места работы — из лебедянской администрации, удалить аккаунты в соцсетях, а также частенько "воспитывал кулаками", нисколько не стесняясь делать это на людях.

Как рассказала подруга девушки, в этот день пара поругалась в придорожном кафе "Дон". На глазах у посетителей Максим за ноги вытащил супругу из заведения и начал избивать возле автозаправки. Затем избиение продолжилось у подъезда, а после — на квартире девушки, после чего подозреваемый отвёз несчастную к себе, а сам отправился "заметать следы".