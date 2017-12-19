Матвиенко расстроили матрёшки на рождественских ярмарках в Москве

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Матвиенко расстроили матрёшки на рождественских ярмарках в Москве

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Она выступает за продажу региональной продукции и даже намерена обратиться к мэру столицы Сергею Собянину с этой просьбой.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике тот факт, что на рождественских ярмарках продают "одни матрёшки". Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента после того, как посетила ярмарку на Красной площади, возле ГУМа.

— Стыдно — а там иностранцы, — стыдно, что мы одними матрёшками торгуем. У нас столько (региональных. — Прим. ред.) брендов, — сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, представленная продукция — намалёванная, примитивная и не ручной работы. Матвиенко даже намерена обратиться к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой представить на следующей ярмарке региональную продукцию.

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