Матвиенко расстроили матрёшки на рождественских ярмарках в Москве

Она выступает за продажу региональной продукции и даже намерена обратиться к мэру столицы Сергею Собянину с этой просьбой.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подвергла критике тот факт, что на рождественских ярмарках продают "одни матрёшки". Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента после того, как посетила ярмарку на Красной площади, возле ГУМа.

— Стыдно — а там иностранцы, — стыдно, что мы одними матрёшками торгуем. У нас столько (региональных. — Прим. ред.) брендов, — сказала Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, представленная продукция — намалёванная, примитивная и не ручной работы. Матвиенко даже намерена обратиться к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой представить на следующей ярмарке региональную продукцию.