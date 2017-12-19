Полковник Захарченко подарил дочке на Новый год коня Олигарха за 650 тыс. рублей

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Полковник Захарченко подарил дочке на Новый год коня Олигарха за 650 тыс. рублей

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Дмитрий Захарченко. Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Помимо того, он преподнёс родным к праздникам путёвку на Мадагаскар за 500 тысяч рублей.

Арестованный по обвинению во взяточничестве и превышении полномочий полковник Дмитрий Захарченко подарил дочери к Новому году полукровного спортивного коня серой масти за 650 тысяч рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash, животное, которому дали кличку Олигарх, покупала супруга Захарченко Марина Семынина.

Отмечается, что дочь пары занимается в Кремлёвской школе верховой езды. Содержание лошади (питание шесть раз в день, беговая дорожка и солярий) ежемесячно обходится семье в 48 500 рублей.

Отмечается, что жена и дочь Захарченко получили ещё один подарок от него — путёвку на Мадагаскар стоимостью 500 тысяч рублей. Однако у девочки не было загранпаспорта. По данным Mash, в итоге её мама предоставила в паспортный стол справку о том, что её ребёнок болен раком крови и ему нужно срочно лететь в эту страну для прохождения лечения.

Ввиду того что на Мадагаскаре нет онкологических клиник, данная информация теперь проверяется сотрудниками полиции.

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