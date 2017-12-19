В Москве объявили штормовое предупреждение

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В Москве объявили штормовое предупреждение

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Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

В ближайшие часы в столице сохранится мокрый снег, а на дорогах может образоваться гололедица.

Москвичей и гостей города просят быть осторожными на улицах. Столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение из-за непогоды.

— С сохранением до 21 часа 19 декабря местами по Московской области и Москве сохранится мокрый снег, гололёд, гололедица, — сообщают в министерстве.

Кроме того, ожидается ветер до 17 метров в секунду.

Чтобы не попасть в опасную ситуацию, спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям советуют избегать внезапных манёвров, снизить скорость движения и увеличить дистанцию между авто.

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