Певец Робби Уильямс уточнил число ублажённых им "перчинок" из Spice Girls

Во время одного из концертов певец заявил со сцены, что ему "повезло быть в четырёх из пяти участниц" группы. Однако оказалось, что свои победы он несколько преувеличил.

Певец Робби Уильямс в очередной раз привлёк внимание к своей старой шутке о сексе с четырьмя участницами группы Spice Girls из пяти. В интервью NME он снова отметил, что это было лишь шуткой, и признался, что спал только с тремя "перчинками".

— Я сказал, что четыре из пяти, потому что это было хорошей шуткой. Если вы поднимете архивы, то станет ясно, сколько их было, — пояснил певец.

Шутку, которую Робби припоминают до сих пор, он озвучил во время тура в составе группы Take That. "Мне повезло быть в Take That, а также в четырёх из пяти участниц Spice Girls", — заявил певец со сцены.

По данным западных СМИ, самая известная "перчинка" — Виктория Бекхэм — в джентльменский список певца не попала.