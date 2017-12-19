Пора бороться с демонами. В Киеве открыли "школу экзорцизма"

Вероисповедание учащихся не имеет значение, так как главное условие поступления — платёжеспособность.

"Школа экзорцизма" появилась в Киеве для обучения и демонстрации "изгнания бесов в духовном мире". Об этом её основатели написали на своей странице в "Фейсбуке".

— Наша миссия — поднять духовных воинов, научить справляться с силами тьмы в нашей стране, в наших домах, в нашей жизни, — говорится в сообщении.

При этом, как сообщают организаторы "учебного заведения", в школе будут диагностировать наличие духов, а также снимать проклятия с людей и избавлять их от зависимости.

Сама же менеджер "школы" в комментарии украинскому изданию "Вести" сообщила, что вера учащихся не имеет значение. Учёба будет "по контракту", то есть главным условием поступления будет платёжеспособность учеников. Но отмечается, что даже если курс не даст результатов, то деньги не возвращаются.