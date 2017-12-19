Gelandewagen за 6 млн рублей угнали у безработного москвича

У безработного москвича украли автомобиль Mercedes Gelandewagen стоимостью около шести миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу.

По информации ведомства, в полицию позвонил мужчина 1981 года рождения и сообщил, что у него украли Mercedes G-63 AMG.

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Хамовники по адресу: улица 3-я Фрунзенская, дом 5, стр. 1. Правоохранители возбудили по данному факту уголовное дело по статье "Кража". Угонщика разыскивают.