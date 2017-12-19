Взял паузу. Саакашвили заявил, что в праздники не будет "дёргать" украинцев

Политик добавил, что ему и его сторонникам нужен будет "чёткий механизм защиты от провокаций".

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что взял паузу и пока не будет проводить никаких массовых акций. Мотивировал он это решение нежеланием "дёргать" украинцев во время праздников.

— Неблагодарное дело — украинцев дёргать на новогодние и рождественские праздники. Это связано только с этим, — цитируют политика местные СМИ.

Саакашвили также заявил, что в будущем ему и его сторонникам нужен будет "чёткий механизм защиты от провокаций". По словам политика, все его марши сопровождались специально организованными стычками с полицейскими.

Напомним, ранее стало известно о том, что сторонники политика выломали двери Октябрьского дворца в центре Киева. Группа людей вступила в стычку с правоохранителями.