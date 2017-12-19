Путин рассказал о своём личном долге как кандидата в президенты

Глава государства Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ, рассказал о своём личном долге, который стоит перед ним как перед кандидатом в президенты.

— Мы обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе, беречь всё, даже то скромное, что мы уже добились, чтобы наши достижения и реальные перемены к лучшему были необратимыми, чтобы наша сила была направлена на пользу и развитие Отечества, — пояснил российский лидер.

Президент добавил, что видит в этом и общую задачу, и свой личный долг.

— Я вижу в этом общую задачу и свой личный долг, и гражданскую ответственность как гражданин РФ и как кандидат в президенты, — добавил Владимир Путин.

Лидер страны пояснил, что устремлённая в будущее Россия нужна всем, но всё зависит от её жителей.