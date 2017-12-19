Путин перечислил судьбоносные и исторические вызовы, стоящие перед Россией

По словам главы государства, стране предстоит преодолеть бедность и неравенство, совершить переворот в медицинских технологиях и образовании.

России предстоит ответить на новые исторические вызовы, считает президент страны Владимир Путин. Выступая на "Форуме действий" ОНФ, он перечислил некоторые из них.

— Мы должны достойно ответить на судьбоносные исторические вызовы: это сбережение и приумножение нашего народа, это создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, всех регионов нашей огромной страны, наконец, это вызов будущего, настоящего переворота в медицинских технологиях, в самих технологиях как таковых в широком смысле этого слова, в образовании, — заявил президент на форуме.

Путин отметил, что Россия должна стать лидером в знаниях, социальном и культурном развитии и при этом сохранить свою самобытность. Это задачи на годы вперёд, и стране нельзя "сбиться с выбранного курса", подчеркнул президент.