В Москве возбудили дело на сектантов, пропагандирующих "лечение" солнцем

Адептов убеждали отказаться от приёма лекарств в пользу чтения псевдорелигиозной литературы и упования на "силы природы".

ГСУ СКР по Москве разыскивает граждан, пострадавших от действий религиозной секты, где людей "лечили" "длительным рассматриванием солнца". Об этом Лайфу сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан").

Предварительно установлено, что секта начала свою деятельность на территории столичного региона в феврале 2013 года, а её адептами становились как россияне, так и иностранцы.

Для членов организации устраивались специальные семинары по "оздоровлению", на которых граждан убеждали отказываться от приёма лекарств, заменяя их произнесением мантр, чтением псевдорелигиозной литературы, употреблением специальных чаёв, а также выполнением специальных упражнений якобы для пробуждения "силы природы". Например, сектантов убеждали, что многие болезни уйдут, если долго смотреть на солнце.

В числе адептов были и дети. Одна из девочек, посещавшая секту в 2013–2014 годах, впоследствии скончалась.

— Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий данной организации и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, сообщить информацию по телефонам: 8 (495) 963-21-30 (Следственное управление по Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве), 8 (495) 690-44-51 (дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве) или 02 (полиция), — сообщила представитель СК.