Из метрополитена Москвы исчезнет реклама

Компания "Трейд компани", которая занималась размещением рекламы в метрополитене Москвы, должна будет убрать её в течение 30 дней. Об этом заявил первый замначальника метро Роман Латыпов.
По его словам, демонтированию подлежит вся реклама с территории метро столицы.
— В настоящее время мы ожидаем демонтажа данной рекламы, — сказал он.
При этом, по словам замначальника, в случае если компания не уберёт рекламу в указанный срок, сотрудники подземки демонтируют её в рамках законодательства.
Ранее "Трейд компани" просрочила банковскую гарантию, и метрополитен расторг контракт с рекламным подрядчиком.
Напомним, что о возможном расторжении договора сообщалось в конце ноября.
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