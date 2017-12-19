Из метрополитена Москвы исчезнет реклама

Причиной тому стало то, что подрядная компания просрочила банковскую гарантию и подземка разорвала с ними контракт.

Компания "Трейд компани", которая занималась размещением рекламы в метрополитене Москвы, должна будет убрать её в течение 30 дней. Об этом заявил первый замначальника метро Роман Латыпов.

По его словам, демонтированию подлежит вся реклама с территории метро столицы.

— В настоящее время мы ожидаем демонтажа данной рекламы, — сказал он.

При этом, по словам замначальника, в случае если компания не уберёт рекламу в указанный срок, сотрудники подземки демонтируют её в рамках законодательства.

Ранее "Трейд компани" просрочила банковскую гарантию, и метрополитен расторг контракт с рекламным подрядчиком.

Напомним, что о возможном расторжении договора сообщалось в конце ноября.