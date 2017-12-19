Путин сожалеет, что молодёжь не интересуется культурой

По мнению главы российского государства, она является чрезвычайно важной сферой жизни.

Президент РФ Владимир Путин сожалеет, что лишь 1% молодых россиян волнуют темы культуры. Об этом глава государства заявил на встрече с активистами Общероссийского народного фронта (ОНФ).

— Ясно, что, поскольку в основном принимали участие школьники и студенты, их больше всего интересует образование. Это хорошо и правильно, но жалко, что только 1% интересуется культурой, и на это мы должны обратить внимание, — отметил президент.

Путин добавил, что культура является чрезвычайно важной сферой жизни.

Во время посещения ОНФ президенту рассказали о результатах Всероссийского конкурса молодёжных работ "Образ будущего страны", на который поступило более десяти тысяч работ.

В творческих и научных статьях участники соревнования описали то, каким они видят будущее страны. Кроме того, в работах было затронуто развитие такие сфер, как экология, медицина, экономика, энергетика, здравоохранение и многое другое.