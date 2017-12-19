Следствие рассматривает три версии крушения самолёта Ан-2 в Нарьян-Маре

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Следствие рассматривает три версии крушения самолёта Ан-2 в Нарьян-Маре

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Фото: "ВКонтакте"

Самолёт упал сегодня при взлёте в аэропорту города. На данный момент известно о четырёх погибших.

Следователи рассматривают три возможные версии крушения самолёта Ан-2 в Нарьян-Маре, Ненецкий автономный округ. Напомним, самолёт, направлявшийся в посёлок Харута, упал сегодня при взлёте.

— В настоящее время следствием отрабатываются три возможные версии случившегося — неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности, — говорится в сообщении Следственного управления на транспорте СК РФ.

На борту рухнувшего сегодня самолёта находилось 13 человек: 11 пассажиров и 2 члена экипажа. Четверо из них погибли. Остальные доставлены в больницы. Среди пассажиров были сотрудники окружного МВД и глава одного из департаментов администрации НАО.

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