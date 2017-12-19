Чизбургеры и картофель фри. Столетняя американка раскрыла секрет долголетия

Женщина почти каждый день посещает рестораны быстрого питания и не отказывает себе ни в чём.

Жительница США Дороти Флетчер, которой в эту субботу исполнится 100 лет, поделилась секретом своего долголетия с порталом Indy Star. По её словам, всё дело в том, что она почти каждый день употребляет в пищу чизбургеры, картофель фри и газировку.

Она заявляет, что не планировала доживать до ста лет и не придерживалась каких-то правил питания. Женщина просто не ограничивает себя в еде.

Издание отмечает, что владелец одного из ресторанов быстрого питания предложил старушке отпраздновать юбилей в своём заведении и подарил ей карту VIP-клиента.