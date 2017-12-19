Советник президента Палестины привёз личное письмо Путину от Аббаса

Послание он намерен передать российскому лидеру через министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат привёз письмо президенту РФ Владимиру Путину от Махмуда Аббаса.

— Содержание послания заключается в следующем: мы стремимся к тому, чтобы США утратили монополию (на посредничество в палестино-израильском. — Прим. ред.) мирном процессе, и очень хотим, чтобы Россия играла очень важную роль в ближневосточном урегулировании в будущем, — рассказал Шаат.

Советник президента добавил, что намерен передать послание российскому лидеру через министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Кроме того, Шаат планирует обсудить с главой МИД РФ созыв международной конференции по палестино-израильскому урегулированию.

Ранее Палестина официально запросила проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе туда американского посольства. Решение хозяина Белого дома породило волну массовых беспорядков в секторе Газа, во время которых пострадало уже более тысячи человек.