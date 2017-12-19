Короля гламура Сергея Зверева срочно прооперировали в Москве

Стилист призвал поклонников быть как можно более внимательными по отношению к своему здоровью.

Известному стилисту Сергею Звереву вырезали аппендицит, сообщает портал "Дни.ру". Поклонники короля гламура узнали об этом из его блога в "Инстаграме", где Зверев опубликовал видеоролик. На нём звезда предстаёт в необычном для себя образе — спортивном костюме, сидя на больничной койке.

— У меня всё хорошо, операция прошла удачно, — рассказал стилист. — Чувствую себя неплохо, уже иду на поправку.

Также Зверев призвал своих поклонников не тянуть при боли в животе и сразу же обращаться к медикам.