Короля гламура Сергея Зверева срочно прооперировали в Москве

Известному стилисту Сергею Звереву вырезали аппендицит, сообщает портал "Дни.ру". Поклонники короля гламура узнали об этом из его блога в "Инстаграме", где Зверев опубликовал видеоролик. На нём звезда предстаёт в необычном для себя образе — спортивном костюме, сидя на больничной койке.
Если вы почувствовали боли в животе - не тяните, потому что это может быть аппендицит... Берегите себя, всех люблю, следите за прямыми эфирами в Инстаграме... Огромное спасибо врачам, хирургам, медсёстрам, медбратьям НИИ Скорой Помощи имени Склифосовского... #сергейзверев #зверев #суперзвезда #superstar #склиф #склифосовский #институтсклифосовского #аппендицит #операция #здоровье
— У меня всё хорошо, операция прошла удачно, — рассказал стилист. — Чувствую себя неплохо, уже иду на поправку.
Также Зверев призвал своих поклонников не тянуть при боли в животе и сразу же обращаться к медикам.
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