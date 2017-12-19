Под Москвой мальчик-аутист погиб из-за упавшего в ванну обогревателя

Восьмилетний мальчик, страдающий аутизмом, скончался от поражения электрическим током в подмосковном Воскресенске. Об этом Лайфу сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, всё произошло, когда ребёнок принимал ванну. Для поддержания постоянной температуры в ванной комнате мама включила электрический обогреватель "Ветерок" и поставила на стиральную машину. Женщина отлучилась буквально на несколько минут, но в это время прибор неожиданно упал в воду. Мальчик получил мощный электрический разряд и скончался ещё до приезда скорой.

Ранее в Москве школьник получил смертельный разряд тока, уронив в ванну iPhone. По предварительной версии, девятиклассник решил поставить гаджет на зарядку, после чего тот выскользнул из рук.