Эщкере! В Белгороде отменили концерт рэпера Face

Автора бессмертных композиций "Бургер" и "Я роняю Запад", а также всеми любимого восклицания "Эщкере" обвинили в обилии мата в текстах.

Администрация Белгорода отменила концерт рэпера Face. Как сообщают местные СМИ, чиновникам не понравилось, что в песнях содержится мат, также в них усмотрели пропаганду наркотиков. Концерт скандального исполнителя должен был пройти в клубе "Сода".

Already dead Публикация от FACE (@faceguccigang) Авг 27, 2017 at 9:26 PDT

— В репертуаре данного исполнителя присутствуют композиции, содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств. Исполнение песен данной тематики может негативно отразиться на зрительской аудитории, в том числе на психике и поведении подростков, — говорится в письме, направленном администрацией управляющему "Соды".

Публикация от FACE (@faceguccigang) Ноя 18, 2017 at 7:26 PST

В этом же документе ему было рекомендовано отказаться от проведения концерта в заведении. Сам рэпер отмену выступления пока никак не прокомментировал.

Публикация от FACE (@faceguccigang) Дек 8, 2017 at 6:16 PST

Музыкант известен своими провокационными абсурдными текстами с обилием мата. Самые известные треки — "Бургер" и "Я роняю Запад", именно Фэйс подарил рэперской тусовке восклицание "Эщкере", которое обозначает "Давайте получим это".