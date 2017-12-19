Mercedes отзывает в России 887 Gelandewagen

Ремонту подлежат автомобили Mercedes-Benz G-класса, реализованные с 2015 по 2017 год.

Российский дилер Mercedes отзывает 887 Gelandewagen из-за проблем с блоком управления электронной системы стабилизации. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

— Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2015 г. по 2017 г. с VIN-кодами согласно приложению, — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что на автомобилях Mercedes-Benz G-класса установлен не соответствующий спецификации блок управления электронной системы стабилизации (ESP).

После отзыва дилер должен будет выполнить актуализацию ESP. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для автовладельцев.