Четырёхлетней Юле нужны специальные шприцы и трубки, чтобы она смогла питаться

Каждые полгода семья малышки тратит на них огромную сумму денег — 130 тысяч рублей.

У четырёхлетней Юли Тарасовой детский церебральный паралич — двойная гемиплегия, вторичная микроцефалия, псевдобульбарный синдром. Такая страшная формулировка раскрывает то, что девочка не может самостоятельно ходить, сидеть, глотать и откашливаться. Поэтому её кормят через специальную трубочку — гастростому. Каждые полгода на специальные шприцы и трубки тратится как минимум 130 тысяч рублей. Детский хоспис "Дом с маяком" собирает средства, чтобы помочь девочке.

Малышка родилась раньше срока — на 27-й неделе. Из-за того что врачи не знали, что с новорождённой, она несколько месяцев провела в реанимации, потом постоянно переезжала. Медики в свою очередь повторяли, что у ребёнка патологий нет.

— Нам так и сказали, что лечите болячки в своей голове, а ребёнок здоровый, — вспоминает мама Юли Галина Тарасова.

Спустя полтора года Юле поставили точный диагноз и назначили лечение. Назогастральный зонд сменили на гастростому. Девочка перестала задыхаться и впервые за долгое время проспала почти всю ночь. Малышке с каждым днём становилось всё лучше и её наконец-то выписали из больницы.

Сейчас же день девочки расписан по минутам: массаж, упражнения, игры, чтение книг, мультики, прогулка на улице и поездка в бассейн. С утра с Юлей играет бабушка, а вечером папа и старшая сестра.

Кормят девочку разными пюре и специальной смесью. Цена одной баночки — 700 рублей. В месяц таких нужно 12. Вводят еду через шприц и гастростому. Для того чтобы правильно питаться и набирать вес, Юле нужно менять гастроному два раза в год, а трубки и шприцы каждый день. Каждые полгода на "расходники" тратится огромная сумма — 130 тысяч рублей.

Помочь Юле и её родителям может каждый. Достаточно отправить СМС на номер 1200. В тексте — слово "ПОМОЩЬ" и сумма перевода. Минимальная сумма, которую можно пожертвовать таким способом, — 50 рублей. Подтвердите перевод, если мобильный оператор пришлёт соответствующий запрос, иначе деньги не дойдут.