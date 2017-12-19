Кириенко опроверг данные СМИ, что он возглавит предвыборный штаб Путина

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко опроверг информацию о том, что он возглавит предвыборный штаб Владимира Путина.
— Конечно, нет, — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Кириенко добавил, что не обладает информацией о сроках назначения главы избирательного штаба Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что этот пост могут возглавить глава Администрации Антон Вайно или его заместитель Сергей Кириенко.
Напомним, 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Во время пресс-конференции российский лидер сообщил, что предвыборная кампания у него уже готова, но руководитель штаба ещё не выбран.
Совфед на пленарном заседании 15 декабря принял постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально началась 18 декабря.
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