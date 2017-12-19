Кириенко опроверг данные СМИ, что он возглавит предвыборный штаб Путина

Ранее сообщалось, что пост могут занять глава Администрации Президента Антон Вайно или его заместитель Сергей Кириенко.

Первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко опроверг информацию о том, что он возглавит предвыборный штаб Владимира Путина.

— Конечно, нет, — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Кириенко добавил, что не обладает информацией о сроках назначения главы избирательного штаба Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что этот пост могут возглавить глава Администрации Антон Вайно или его заместитель Сергей Кириенко.

Напомним, 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Во время пресс-конференции российский лидер сообщил, что предвыборная кампания у него уже готова, но руководитель штаба ещё не выбран.

Совфед на пленарном заседании 15 декабря принял постановление о назначении выборов президента России на 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально началась 18 декабря.