Медведев объявил выговор замглавы Росавиации

В документе идёт речь о "ненадлежащем исполнении должностных обязанностей", но никаких других деталей не приводится.

Премьер России Дмитрий Медведев объявил выговор замруководителя Росавиации Олегу Сторчевому. Такая информация следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Выговор объявлен с формулировкой "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", при этом точная причина в документе не называется.

Сторчевой был назначен заместителем руководителя Росавиации 4 мая 2012 года. В прошлом — профессиональный лётчик, выполнял особо важные полёты по перевозке правительства СССР. С 1993 по 2003 год работал в ОАО "Трансаэро", принимал активное участие в освоении нового типа ВС в России — самолёта "Боинг-737-200".

Сторчевой возглавлял группу российских специалистов, принимавших участие в расследовании катастрофы малайзийского "боинга".

Ранее СМИ сообщили о том, что Минтранс направил в правительство представление о снятии с должности главы Росавиации Александра Нерадько. Решение якобы было принято после получения письма Генпрокуратуры на имя министра. В представлении Генпрокуратуры в адрес Минтранса говорилось о нарушениях в работе Росавиации по ситуации с "ВИМ-авиа". По мнению прокуроров, ведомство лишь формально вело сертификационный и лицензионный контроль за работой авиакомпании.