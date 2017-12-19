Медведев объявил выговор замглавы Росавиации

Премьер России Дмитрий Медведев объявил выговор замруководителя Росавиации Олегу Сторчевому. Такая информация следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Выговор объявлен с формулировкой "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", при этом точная причина в документе не называется.
Сторчевой был назначен заместителем руководителя Росавиации 4 мая 2012 года. В прошлом — профессиональный лётчик, выполнял особо важные полёты по перевозке правительства СССР. С 1993 по 2003 год работал в ОАО "Трансаэро", принимал активное участие в освоении нового типа ВС в России — самолёта "Боинг-737-200".
Сторчевой возглавлял группу российских специалистов, принимавших участие в расследовании катастрофы малайзийского "боинга".
Ранее СМИ сообщили о том, что Минтранс направил в правительство представление о снятии с должности главы Росавиации Александра Нерадько. Решение якобы было принято после получения письма Генпрокуратуры на имя министра. В представлении Генпрокуратуры в адрес Минтранса говорилось о нарушениях в работе Росавиации по ситуации с "ВИМ-авиа". По мнению прокуроров, ведомство лишь формально вело сертификационный и лицензионный контроль за работой авиакомпании.
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