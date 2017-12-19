Число пострадавших при пожаре в пансионате в Новой Москве увеличилось до 23

Все они доставлены в НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Братьев Бахрушиных и ГКБ им. Иноземцева.

Число пострадавших при пожаре в пансионате в Новой Москве возросло до 23 человек. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения столицы.

— В результате пожара пострадало 23 человека, все они в настоящее время госпитализированы в НИИ им. Склифосовского, ГКБ им. Братьев Бахрушиных и ГКБ им. Иноземцева, — сообщают медики.

Напомним, огонь разгорелся в сауне учреждения. Причиной ЧП могло стать короткое замыкание или неисправность электрооборудования. Спасатели эвакуировали 37 человек.