Москвичам пообещали напряжённую ситуацию на дорогах перед Новым годом

В преддверии праздника число машин на дорогах возрастёт, а значит, движение станет более затруднённым.

Жителей столицы предупредили о большой транспортной загруженности дорог в преддверии Нового года. На следующей неделе количество машин на улицах резко возрастёт, особенно это касается центра города, в большей степени Садового кольца, сообщают эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

— В последние две недели декабря в столице традиционно наблюдается рост числа поездок — это связано с предновогодней подготовкой. Основной пик транспортной загруженности приходится именно на этот период, в связи с этим дорожная ситуация в Москве в ближайшую неделю будет напряжённой, — говорится в сообщении ЦОДД.

Особенной загруженности следует ожидать в районах торговых центров и улиц с магазинами.