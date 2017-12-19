Первый канал раскрыл причину пропажи "Иронии судьбы" из предновогоднего эфира

Отмечается, что в этом году в сетке вещания появятся фильмы "Иван Васильевич меняет профессию" и "Кавказская пленница".

На Первом канале рассказали, по какой причине в этом году в предновогоднем эфире не будет показана картина "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Как отметили в пресс-службе, это связано с договорённостями с владельцем прав на фильм — киноконцерном "Мосфильм".

— "Ирония судьбы" является частью пакета "Мосфильма", который делится и ротируется между каналами, — отметили на канале, добавив, что в этом году будут показаны киноленты, которые в прошлом были продемонстрированы на телеканале "Россия-1".

Так, в эфире Первого 31 декабря телезрители смогут посмотреть фильмы "Кавказская пленница" (в 16:30) и "Иван Васильевич меняет профессию" (в 21:15).

Ранее в СМИ появилась информация о том, что впервые за 10 лет Первый канал не покажет фильм "Ирония судьбы, или С лёгким паром!".