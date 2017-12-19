Финский депутат, выступавший против домогательств, напился и поцеловал коллегу

Однопартийцы пригрозили Хаккарайнену исключением в случае повторения недостойного поведения.

Депутат финского парламента Теуво Хаккарайнен от партии "Истинные финны" выпил во время новогоднего корпоратива и полез целоваться к коллеге Веере Руохо. Случай привлёк особое внимание СМИ в связи с тем, что он произошёл на той же неделе, когда народные избранники обсуждали сексуальные домогательства. Об этом сообщает Yle.fi.

Поцелуи дорого обошлись Хаккарайнену: вскоре ему пришлось покинуть пост второго замглавы партии. В свою очередь, "Истинные финны" сообщили, что не поддерживают сексуальные или прочие домогательства ни в какой форме, а состояние опьянения не является ни малейшим оправданием.

Однопартийцы пригрозили пылкому коллеге исключением из фракции в случае повторения недостойного поведения. Они посоветовали Хаккарайнену держаться подальше от алкоголя. В парламенте также сообщили, что подумают об отмене рождественских корпоративов в стенах главного законодательного органа страны, поскольку недостойное поведение народных избранников было замечено на них и ранее.

Веера Руохо, ставшая объектом нежелательного внимания со стороны коллеги, ситуацию предпочла не комментировать.